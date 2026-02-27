Primărița coruptă din Durlești, reținută în dosar, respinge acuzațiile procurorilor: Represiuni politice

Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, respinge acuzațiile care i se aduc în dosarul ce vizează delapidarea și înstrăinarea ilegală a terenurilor publice.

Întrebată de jurnaliști care ete motivul pentru care a fost reținută, Eleonora Șaran a declarat că sunt „represiuni politice”.

La întrebarea reporterilor „Din partea cui?”, aceasta nu a răspuns.

Viceprimarul din Durlești, reținut în același dosar, se declară nevinovat și susține că „nu are nicio atribuție” în privința faptelor investigate.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat astăzi percheziții într-un dosar de escrocherie privind înstrăinarea ilegală a mai multor terenuri aflate în intravilanul orașului Durlești.

Potrivit anchetatorilor, în schemă ar fi implicați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, dar și persoane care ar fi beneficiat ulterior de terenuri.

Investigațiile indică faptul că bănuiții ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate, în lipsa unor documente justificative, pentru a facilita atribuirea ilegală a loturilor. Terenurile ar fi fost achiziționate inițial cu aproximativ 100.000 de lei, apoi revândute unor terți cu sume de circa 38.000–39.000 de euro. Printre cumpărătorii finali se numără, potrivit datelor preliminare, dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea suprafețelor pentru proiecte de construcție.

În cadrul cauzei sunt efectuate percheziții în peste 50 de locații din municipiul Chișinău și suburbii. Până la această etapă, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore, inclusiv primărița Eleonora Șaran și viceprimarul din Durlești.