Alexandru Munteanu, despre ideea unionistă: „Eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună”

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că nu îi displac discuțiile pe tema unirii dintre România și Republica Moldova, subliniind că, în momentul de față, cele două state sunt foarte aproape unul de celălalt.

„Eu mă simt foarte bine. Într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună, avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli”, a declarat Alexandru Munteanu.

El admite însă că principalul său obiectiv în mandatul de premier este acela de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, arătând că, „în istorie, ca și în viață, lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice”.

„Să vă spun sincer, nu știu, fiindcă acum nu putem concomitent să ne ocupăm și de proiectul unionist și de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Și noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager. Eu am mandatul de la partidul care a câștigat majoritatea în Parlament și a numit Guvernul Munteanu să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce și facem. Comisia (n.r.- Comisia Europeană) ne laudă, am îndeplinit 93% din tot ce ni s-a pus în plan, în gros-plan, și continuăm cu aceeași viteză să implementăm și reformele și să facem investiții. Să vedem, dar în istorie ca și în viață lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice”, a mai spus Alexandru Munteanu.