Escrocherie de peste 500.000 de lei. Tânăr din Tiraspol, reținut la Chișinău

Polițiștii și procurorii din sectorul Centru al Capitalei au destructurat o schemă de escrocherie care a provocat un prejudiciu de peste 500.000 de lei. Un tânăr de 22 de ani, originar din Tiraspol, suspectat de implicare în cel puțin șase cazuri, a fost reținut.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării se prezentau în fața victimelor drept angajați ai instituțiilor de drept și ai unor bănci, folosind această metodă pentru a le induce în eroare și a le determina să transmită sume de bani.

Conform investigațiilor, tânărul avea rolul de curier și era responsabil de preluarea mijloacelor bănești de la victime.

Acesta a fost reținut în flagrant, în momentul în care primea bani de la una dintre victime.

Ulterior, suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor grupării și recuperarea prejudiciului cauzat victimelor.