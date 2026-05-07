Nicolae Margarint critică noul Cod al Parlamentului: Opoziția riscă să devină formală

Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, critică proiectul noului Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, avertizând că unele prevederi ar putea concentra puterea în mâinile majorității parlamentare și ar reduce influența opoziției.

Potrivit lui Nicolae Margarint, proiectul promovat de PAS riscă să transforme opoziția într-un „actor formal”, lipsit de pârghii reale în activitatea legislativă.

„Există un proverb bine cunoscut: Nu săpa groapa altuia, că singur vei cădea în ea. Chiar credeți că veți fi veșnic la guvernare? Orice majoritate ajunge, la un moment dat, în opoziție, iar atunci veți resimți regulile pe care le introduceți astăzi”, a declarat Margarint.

Deputatul a enumerat mai multe riscuri pe care le vede în proiectul noului Cod al Parlamentului, inclusiv posibilitatea majorității de a accelera sau bloca anumite proiecte legislative, reducerea influenței opoziției asupra agendei parlamentare, limitarea timpului destinat dezbaterilor și consolidarea rolului Biroului Permanent.

„Cum garantați că acest cod nu va transforma opoziția într-un actor formal, lipsit de influență reală? Și de ce ați ales să consolidați controlul majorității parlamentare, în loc să întăriți echilibrul democratic, conform standardelor europene?”, a întrebat Margarint.

Acesta susține că măsurile propuse nu înseamnă eficiență administrativă, ci un dezechilibru democratic.

„În parlamentele europene există garanții clare pentru opoziție și mecanisme de protecție împotriva abuzurilor majorității”, a adăugat deputatul.

La rândul său, reprezentantul majorității parlamentare a declarat că proiectul nu urmărește limitarea opoziției, ci eficientizarea activității legislative.

„În R. Moldova există cea mai liberală practică a activității parlamentare, fără ca aceasta să fie restricționată în vreun fel”, a afirmat reprezentantul PAS.

Proiectul Codului Parlamentului rămâne în dezbatere publică și urmează să fie examinat în lectura a doua.

Anterior, liderul Partidul Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea va veni cu numeroase amendamente la proiect.