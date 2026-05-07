Vasile Costiuc: Vom cere boicotarea alegerilor dacă Perțu rămâne exclus din cursă

Partidul Politic Democrația Acasă ar putea îndemna alegătorii să boicoteze alegerile pentru funcția de primar al municipiului Orhei, dacă decizia privind excluderea candidatului său din cursa electorală va rămâne în vigoare.

Potrivit liderului formațiunii, Vasile Costiuc, partidul întâmpină dificultăți în contestarea deciziei Comisiei Electorale Centrală privind anularea înregistrării candidatului Victor Perțu.

„Decizia CEC prevede clar că poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău. Cu toate acestea, cererea noastră a fost respinsă și trimisă la Judecătoria Orhei. De acolo ni s-a spus că problema nu ține de competența lor și am fost trimiși la Curtea Supremă de Justiție, care ne-a trimis înapoi la Orhei”, a declarat Costiuc.

Acesta a afirmat că formațiunea va prezenta în instanță dovezi potrivit cărora Victor Perțu a fost înregistrat legal în cursa electorală de către Consiliul Electoral al Raionului Orhei și că, anterior, CEC nu ar fi avut obiecții privind candidatura acestuia.

Liderul Partidului Democrația Acasă consideră că decizia de excludere a candidatului său este motivată politic și ar fi influențată de PAS.

Victor Perțu a fost exclus din alegeri după ce CEC a constatat că acesta a avut anterior funcții importante în cadrul Partidul „Șor”, formațiune declarată neconstituțională în 2023.

În decizia sa, Comisia Electorală Centrală a menționat că Perțu a fost activist și membru al conducerii partidului, iar în campania electorală ar fi utilizat simboluri și mesaje asociate cu Ilan Șor și echipa acestuia.

Deputatul PAS Dinu Plângău a susținut decizia CEC și a declarat că trebuie făcută diferența între membrii obișnuiți ai fostului Partid „Șor” și persoanele care au ocupat funcții de conducere și au avut acces la resursele financiare ale formațiunii.

„Partidul „Șor” a mituit în mod deschis cetățenii și a lucrat în mod deschis pentru Federația Rusă. Nu vorbim despre activiști obișnuiți, ci despre liderii acestor partide”, a afirmat Plângău.

La rândul său, Vasile Costiuc a declarat că simplele acuzații nu pot reprezenta temei pentru excluderea unei persoane din alegeri fără o hotărâre judecătorească.

Totodată, liderul Democrația Acasă a afirmat că și alți candidați la funcția de primar al Orheiului ar avea legături cu Ilan Șor și a anunțat că va sesiza CEC pentru verificarea acestora.

„Voi pregăti documente pentru Comisia Electorală Centrală pentru a-i elimina din alegeri pe acești oameni care aveau legături directe cu Șor. Și vom vedea cum va reacționa autoritățile electorale”, a spus Costiuc.

Acesta a avertizat că, dacă instanța nu va anula decizia CEC, partidul va cere boicotarea scrutinului din Orhei.