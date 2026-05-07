Cernăuțeanu: Unele amenzi pentru cumpărarea voturilor, anulate din cauza erorilor polițiștilor

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a recunoscut că unele amenzi pentru cumpărarea voturilor și finanțare politică ilegală sunt anulate de instanțe din cauza erorilor făcute de polițiști la întocmirea proceselor-verbale, erori cauzate, în mare parte, de lipsa studiilor juridice.

„Din păcate, există diferiți angajați, inclusiv cei care nu cunosc foarte bine Codul administrativ. Trebuie să înțelegem că în Poliție nu toți au studii superioare sau juridice. Există angajați veniți direct după liceu sau școală. Nu au studii de specialitate și tocmai acest lucru duce la faptul că fac greșeli la întocmirea actelor”, a explicat Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit lui Cernăuțeanu, în cadrul luptei împotriva corupției electorale la nivel național au fost emise între 28.000 și 29.000 de amenzi, dintre care aproximativ patru procente au fost contestate cu succes și anulate de instanțe.

„Nu pot spune că este un număr mare, dar există. Asta demonstrează că și polițistul poate greși. Un proces-verbal poate fi anulat nu doar din lipsa probelor, ci și atunci când polițistul a făcut pur și simplu o greșeală la întocmirea lui. Dacă luăm statistica generală pe țară, anul trecut au fost întocmite circa 1.000.000 de procese-verbale, iar 4-5 procente dintre acestea sunt anulate din diverse motive”, a menționat oficialul.

Cernăuțeanu a adăugat că fiecare decizie judecătorească de anulare a unei amenzi devine motiv pentru declanșarea unei anchete interne, pentru a stabili dacă polițistul este vinovat.