Alexandru Munteanu: În următoarele 48 de ore am putea redeschide stația de pompare de la Cosăuți

Premierul Alexandru Munteanu anunță că în următoarele 48 de ore ar putea fi redeschisă stația de pompare de la Cosăuți.

Și asta după ce, de aproape o săptămână, locuitorii din regiunile din nordul R. Moldova au rămas fără apă la robinete.

„De mai multe zile, locuitorii din Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești sunt fără apă în rețeaua publică de alimentare. Știm că apa este o necesitate vitală și înțelegem presiunea reală și oboseala acumulată pe care lipsa apei o pune asupra activităților de zi cu zi, de la igienă până la îngrijirea copiilor.

Echipele noastre lucrează non-stop pe teren, cu toate resursele disponibile, iar prioritatea noastră este să restabilim alimentarea cu apă. Acest lucru, însă, va fi făcut doar în condiții de siguranță deplină pentru sănătatea oamenilor”, a scris Alexandru Munteanu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Șeful Executivului de la Chișinău anunță că redeschiderea stației de pompare se va putea face doar dacă rezultatele testelor de laborator vor arăta valori adecvate ale calității apei din râul Nistru.

„Toate aceste raioane se alimentează de la stația Cosăuți, unde în ultimele zile au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor de substanțe petroliere peste limita admisibilă. Ultimele rapoarte de la ANSP arată evoluții pozitive, valorile fiind de 0,1 mg/l.

Dacă, în următoarele 48 de ore, analizele vor arăta aceleași rezultate sau se vor îmbunătăți, vom putea lua decizia de redeschidere a stației de pompare de la Cosăuți. Este important să avem cel puțin două rezultate consecutive conforme, prelevate la un interval de minimum 24 de ore. Doar așa ne vom asigura că apa care este livrată nu prezintă un pericol pentru sanatatea oamenilor”, mai menționează premierul.

De asemenea, șeful Cabinetului de Miniștri amintește că în această situație au intervenit echipele Armatei Naționale, salvatorii de la IGSU, carabinierii, angajații Agenției Rezerve Materiale, CNMC, precum și alte instituții. La Soroca, de pe 16 martie au fost puse în funcțiune 7 sonde arteziene, la Florești se utilizează sondele care pompează apă din subteran, iar la Sîngerei – majoritatea localităților folosesc sonde proprii.

La Bălți, au fost mobilizați peste 300 de angajați din structurile de forță pentru asigurarea populației cu apă. În acest sens, au fost aduse peste 150 de tone de apă potabilă și tehnică – puse la dispoziția localnicilor pentru a asigura necesitățile curente.

Amintim că, în urma atacurilor rusești din 7 martie asupra hidrocentralei de la Novodnistrovsk din Ucraina a fost poluată apa din râul Nistru cu substanțe petroliere. În acest sens, autoritățile din R. Moldova au declarat Stare de Alertă ecologică, iar pentru mai multe localități din nordul R. Moldova a fost sistată livrarea apei potabile.