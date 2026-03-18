Vremuri excelente! Domnica Manole încasează lunar de la stat 137.000 MDL

Anul 2025 a fost unul profitabil pentru președinta Curții Constituționale (CC), Domnica Manole. Potrivit declarației de avere și interese personale, aceasta a încasat din salarii, pensie și alte prestații peste 3,2 milioane de lei.

Astfel, din salariul de la CC Manole a ridicat peste 994 de mii de lei sau 82 de mii de lei pe lună. Pensia anuală este de 694 de mii de lei, adică peste 57 de mii de lei pe lună.

Alte 256 de mii de lei au fost încasați pentru indemnizație unică de concediere de la CC, iar aproape 100 de mii de lei sunt diurne obținute atunci, când a mers în vizite de lucru peste hotare.

Peste 1,1 milioane de lei Domnica Manole a primit de la Curtea de Apel Centru. Acești bani i-au fost achitați drept indemnizație la încetarea acțiunii contractului de muncă, salariu neplătit pentru perioada absenței forțate de la muncă și prejudiciul moral.

Asta după ce Domnica Manole a fost achitată în dosarul în care era acuzată de pronunțarea unei hotărâri contrare legii în „dosarul referendumului”, în vara anului 2019. Pe 8 februarie 2023 s-a hotărât că șefa Curții Constituționale va încasa din contul Bugetului de Stat, prin intermediul Ministerului Justiției, suma de 800 000 lei cu titlu de prejudiciu moral, cauzat prin acțiunile ilicite ale organului de urmărire penală și procuraturii, ca urmare a tragerii ilegale la răspundere penală. La doi ani distanță, în februarie 2025, Curtea Supremă de Justiție a redus suma de la 800 de mii la 300 de mii.

Domnica Manole a fost numită în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Parlamentului din 16 august 2019, după ce a picat concursurile organizate de CSM și Guvern. În aprilie 2020 aceasta a fost aleasă președinte al Curții. După expirarea mandatului, Manole a fost din nou numită în funcția de judecător al Curții Constituționale pe un termen de 6 ani, începând cu data de 17 august 2025.

