TUPEU! Ambasada Rusiei respinge acuzațiile privind poluarea Nistrului: Nu există dovezi

Ambasada Federației Ruse la Chișinău respinge acuzațiile autorităților moldovene privind implicarea Moscovei în incidentul ecologic de pe Nistru, calificând atribuirea responsabilității drept una „politică” și lipsită de probe.

Într-un comunicat, reprezentanța diplomatică susține că nu au fost prezentate dovezi clare privind implicarea Rusiei, inclusiv în nota transmisă de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova pe 17 martie.

„Recipientul care conținea un lichid tulbure necunoscut, nemarcat și fără indicarea momentului și locului colectării nu poate fi considerat, prin definiție, o dovadă a vreunei situații”, se arată în declarația Ambasadei.

Totodată, partea rusă califică episodul convocării ambasadorului Oleg Ozerov la Ministerul de Externe drept o „acțiune de PR”, fără relevanță pentru stabilirea cauzelor reale ale incidentului.

Ambasada mai susține că autoritățile moldovene au oferit declarații contradictorii privind natura poluării, invocând diferite ipoteze – de la combustibil pentru rachete până la ulei de transformator – fără a exista, potrivit acesteia, concluzii clare chiar și la peste zece zile de la incident.

În acest context, reprezentanții Federației Ruse îndeamnă autoritățile de la Chișinău să desfășoare o „anchetă obiectivă” pentru a stabili cauzele reale ale poluării.

Reacția vine după ce, pe 17 martie, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis un protest oficial Ambasadei Rusiei, în legătură cu atacul asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, produs pe 7 martie, care ar fi provocat scurgeri de produse petroliere în Nistru.

Autoritățile moldovene au avertizat că poluarea pune în pericol alimentarea cu apă a majorității populației, în condițiile în care râul Nistru asigură circa 80% din necesarul național și aproape integral municipiul Chișinău.

În urma analizelor de laborator, au fost depistate depășiri semnificative ale limitelor admise pentru produse petroliere și compuși toxici precum benzen, toluen, xilen și etilbenzen – substanțe cu risc ridicat pentru sănătatea populației și mediul înconjurător.

Autoritățile au instituit stare de alertă de mediu, iar aproximativ 300.000 de cetățeni au fost afectați, rămânând fără acces la apă potabilă.