Coridor feroviar de 12 milioane euro, blocat. Bolea a anulat reabilitarea

Proiectul de reabilitare a coridorului feroviar Vălcineț – Ungheni – Căinari a fost stopat, după ce toate licitațiile au fost anulate. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care nu a oferit explicații cu privire motivele acestei decizii.

Întrebat despre cauza anulării procedurilor, oficialul a declarat doar că licitațiile au fost anulate, fără a detalia circumstanțele.

Decizia vine în contextul în care, în urmă cu doi ani, autoritățile anunțau că Republica Moldova va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 12 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru modernizarea acestui coridor feroviar strategic.

Proiectul era parte a inițiativei „Moldova Solidarity Lanes”, fiind susținut printr-un acord de grant investițional între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, ratificat de Parlament.

Planul prevedea reabilitarea unui coridor feroviar de aproximativ 446 km, dintre care circa 128 km se aflau într-o stare tehnică nesatisfăcătoare. Lucrările vizau segmentele Vălcineț – Ocnița – Bălți – Ungheni, Ungheni – Chișinău și Chișinău – Căinari, cu rol strategic în conectarea nordului și sudului țării, precum și în integrarea în coridoarele europene de transport.

De asemenea, proiectul urma să faciliteze conectarea rețelei feroviare naționale la rute ocolitoare, evitând segmentul controlat de administrația de la Tiraspol.