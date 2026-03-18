Atenție, șoferi: Restricții de circulație în sectorul Ciocana al Capitalei

Poliția avertizează locuitorii și oaspeții Capitalei că mâine, 19 martie, traficul rutier va fi suspendat pe strada Varnița.

Circulația va fi sistată, în intervalul orelor 08:30–17:00, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic.

În perioada menționată, ruta municipală de autobuz nr. 50 va circula pe str. Calea Basarabiei, tur-retur.

Reprezentanții Primăriei menționează că agenții economici responsabili de executarea lucrărilor vor instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare, în conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere la instituirea restricțiilor de circulație.

Totodată, conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.

Este de menționat că, până pe 25 martie, traficul rutier va fi suspendat și pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu, tronsonul cuprins între străzile Gherman Pântea și Bucovina, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a străzii Academician Sergiu Rădăuțanu.