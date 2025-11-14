Alexandru Munteanu, în vizită oficială la Bruxelles. Întâlniri cu von der Leyen, Kallas și Costa, pe agendă

Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, în perioada 17-18 noiembrie. Acesta urmează să poarte discuții cu oficialii Uniunii Europene despre avansarea parcursului european al R. Moldova și să participe la Forumul privind extinderea UE, anunță Guvernul.

Agenda vizitei lui Munteanu include întrevederi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, dar și cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.

Discuțiile se vor axa pe agenda de reforme și acțiunile necesare pentru avansarea R. Moldova în parcursul său european.

La 18 noiembrie, premierul va participa la Forumul privind extinderea UE, ce va avea loc sub sloganul „Prin extinderea Uniunii, asigurăm viitorul nostru”.

De asemenea, premierul va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Evenimentul va oferi o platformă de dialog pentru a identifica soluțiile necesare Uniunii Europene pentru a rămâne rezilientă, inovatoare și competitivă la nivel global în contextul situației geopolitice.

Șeful Guvernului va încheia vizita sa la Bruxelles cu o întâlnire cu cetățenii moldoveni stabiliți în Belgia.