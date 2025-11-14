Datoria de stat a Republicii Moldova a depășit 127 de miliarde de lei

Datoria de stat a Moldovei a ajuns la 127,3 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit Băncii Naționale, aceasta constituie 37,2% din PIB. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datoria de stat a crescut cu 14,52 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că este mai mare cu 22,4% decât în 2024, se precizează în raportul BNM.

Potrivit raportului de inflație, prezentat de BNM, datoria de stat a crescut cu circa 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datoria externă a crescut cu 10,8%, iar cea internă – cu 5%. În proporții, datoria de stat externă este 62,4%, iar datoria de stat internă – 37,6%.

Datoria externă constituie 79,4%, fiind egală cu 23,2% din PIB. O bună parte a datoriei interne este determinată de valorile mobiliare de stat (VMS), emise pe piața primară, al căror volum a crescut cu 22,2%

Ministerul Finanțelor precizează, în rapoartele sale, că cei mai mari creditori ai Moldovei sunt Fondul Monetar Internațional – 29%, Banca Mondială – 18,4%, Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții – 25,9%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și diverse state cu care Moldova are parteneriate.