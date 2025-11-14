Conducerea TRM va fi audiată în Parlament cu privire la neregulile din instituție

Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va organiza audieri în legătură cu situația de la compania publică „Teleradio-Moldova” și pretinsele nereguli din cadrul instituției. Recent a fost publicată o investigație jurnalistică în care se vorbește despre nereguli la TRM ca achiziții fără licitație și posibile utilizări necorespunzătoare ale banilor publici.

Contactată de IPN, președinta Comisiei parlamentare, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a declarat că vor fi organizate audieri publice cu participarea conducerii TRM și a Consiliului de supraveghere, pe baza raportului de audit al Curții de Conturi cu privire la activitatea companiei publice TRM.

Potrivit investigației, un contract de aproximativ un milion de lei ar fi fost atribuit fără licitație, pentru servicii de identitate vizuală și traininguri pentru jurnaliști, deși necesitatea acestor cheltuieli este contestată. Noua conducere, instalată în decembrie 2021, este acuzată de o parte a angajaților de gestionare proastă a resurselor, generând un val de nemulțumiri, concedieri, procese în instanță și tensiuni interne.

Directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, respinge acuzațiile. „Niște oameni care și-au pierdut influența la TRM încearcă să ne construiască o imagine de șefi aroganți și abuzivi. Noi n-am făcut decât să ne luăm în serios sarcina de a schimba la față instituția, chiar dacă a trebuit să ne batem cu „greii” din televiziune”, afirmă Vlad Țurcanu.

Acesta acuză un grup de foști angajați de „îmbogățire personală” pe seama resurselor TRM și afirmă că unii dintre protagoniștii investigației ar fi implicați în dispariția unor echipamente tehnice „de zeci de mii de lei” sau în folosirea abuzivă a cardului corporativ pentru deplasări în capitale europene.