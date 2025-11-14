Guvernul preia temporar activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău pentru a asigura alimentarea aeronavelor

Guvernul preia temporar activele companiei Lukoil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău pentru a asigura alimentarea aeronavelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

„Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul avia să se desfășoare fără întreruperi. În acest scop, grupul de lucru constituit pe subiectul aprovizionării cu combustibil, de comun cu Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și implementat un plan de management, astfel încât furnizarea combustibilului să aibă loc fără perturbări.

Respectiv, la data de 12 noiembrie 2025, a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, cu titlu gratuit, iar pe parcursul zilei de 13 noiembrie 2025 s-a realizat procesul de primire-predare a bunurilor. Contractul de comodat ne permite să asigurăm furnizarea de kerosen și reprezintă o soluție de urgență pentru a asigura stabilitatea aprovizionării aeronavelor, în contextul riscului ca, din 21 noiembrie, compania Lukoil să fie în incapacitate de furnizare și operare.

Totodată, am negociat cu o companie românească vânzarea de combustibil către Aeroport pentru perioada imediat următoare. Exportul urmează să fie aprobat chiar azi. În această perioadă, Aeroportul Internațional Chișinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor și infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil.

În legătură cu stațiile din proprietatea Lukoil, menționăm că sunt circa 100 de stații care oferă resurse petroliere pe piață. Cu toate acestea, în prezent, piața petrolieră din Republica Moldova este diversă, cu mai mulți operatori ce au diferite lanțuri logistice de aprovizionare, atât terestru din România, cât și prin Portul Giurgiulești, respectiv piața este asigurată cu combustibil și stocurile sunt stabile”, precizeză ministrul.