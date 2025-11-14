,,Sunt o rușine!” Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău

Meciul Moldova – Italia 0-2, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, s-a disputat pe Stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa oaspete a dominat meciul cap-coadă, dar nu a reușit să deschidă scorul decât abia în minutul 88, prin Mancini, ca Esposito să puncteze și el în minutul 90+2.

Aproximativ 500 de suporteri italieni au făcut deplasarea pentru a-și susține echipa națională, însă, dezamăgiți că în minutul 60 încă era 0-0, au început să-și apostrofeze jucătorii.



Atmosfera ostilă a durat aproximativ jumătate de oră, până la golul lui Mancini. La conferința de presă, Gennaro Gattuso nu și-a iertat conaționalii și le-a bătut obrazul pentru scenele rar întâlnite.



„Protestele fanilor sunt o rușine. Îmi pare rău pentru ce am auzit astăzi. Nu e acum timpul să le spunem jucătorilor să se ducă la muncă. Trebuie să fim uniți, pentru că echipa își dă sufletul pe teren, iar să auzi 500 de fani care protestează în deplasare e ceva ce nu pot să accept.

Sunt foarte mulțumit de băieți. Am jucat cu o echipă complet nouă și știam că ne va fi greu. Sunt mulțumit, dar în același timp nervos pe ce s-a întâmplat în ultimele 30 de minute. Să auzi 500 de fani care îți spun să mergi la muncă mă face să mă simt prost.

Nu știu de unde vine totul. E prima dată în istoria Italiei când câștigăm șase meciuri la rând. Sunt convins că ne vom califica, pentru că acești băieți sunt puternici. Avem moralul crescut.

Dacă v-ați așteptat la un 11-1 cu Moldova, așa cum a făcut Norvegia, asta nu e problema mea. Nu există meciuri ușoare”, a declarat Gattuso, potrivit Goal.

Presiunea pe echipa națională a Italiei e cu atât mai mare cu cât ultima participare la turneul final a fost tocmai în 2014, ceva inacceptabil pentru o țară atât de dezvoltată fotbalistic, care are patru Cupe Mondiale în istoria ei.

Cu o etapă rămasă de jucat în Grupa I, Italia are garantat locul la baraj, deoarece nu mai poate pierde locul 2.



Însă, șansele la primul loc sunt pur matematice. În ultima rundă va întâlni Norvegia, care are un golaveraj net superior, astfel că „Squadra Azzurra” trebuie să o bată la cel puțin nouă goluri diferență ca să câștige grupa.