Alexandru Munteanu, întrevedere la București cu liderii Parlamentului României

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit la București cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și președintele Senatului României, Mircea Abrudean.

Discuțiile au vizat procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană și proiectele comune de modernizare realizate cu sprijinul României.

„Construim un viitor comun prin proiectele implementate cu grijă pentru cetățenii noștri. Fie că vorbim despre energie, infrastructură, educație sau cultură — îi aducem mai aproape pe oamenii de pe ambele maluri ale Prutului și construim Europa la noi acasă”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Oficialii au subliniat importanța cooperării strânse între Chișinău și București în gestionarea provocărilor regionale, cu accent pe securitate și bunăstare.

Liderii Parlamentului român au reafirmat sprijinul politic pentru agenda europeană a Guvernului Republicii Moldova, menționând că locul țării noastre este în marea familie europeană.