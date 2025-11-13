Republica Moldova va introduce garanția de doi lei pentru ambalaje reciclabile

Republica Moldova va pune în aplicare, începând cu ianuarie 2027, Sistemul de depozit pentru ambalaje, prin care consumatorii vor achita o garanție de minimum doi lei pentru fiecare băutură cumpărată în ambalaj de plastic, sticlă sau aluminiu.

Suma va putea fi recuperată la returnarea ambalajelor la punctele de colectare. Autoritățile estimează că, datorită noului mecanism, în doar trei ani vor fi colectate până la 80% din ambalajele puse pe piață.

Inițiativa este inspirată din practicile europene și urmărește reducerea poluării și creșterea ratei de reciclare. Tot mai mulți cetățeni au început deja să colecteze separat sticlele, dozele și PET-urile.

Măsura este susținută și de mediul de afaceri, însă comercianții atrag atenția că trecerea la sistem va necesita investiții și pregătiri suplimentare.

„Pentru comercianţi, aceasta reprezintă un efort semnificativ, începând de la nivel logistic şi operaţional, de la organizarea spaţiului, fie în parcare, fie în interiorul magazinelor, la instruirea angajaţilor, la informarea consumatorilor şi la instalarea propriu-zisă a tonomatelor. Odată cu implementarea acestui sistem, aceasta presupune şi o modificare de preţ, acea garanţie de minimum doi lei, care va fi recuperată de către client, consumator, odată ce va returna, recicla acel ambalaj”, a declarat Cristina Aramă, manager afaceri corporative.

Specialiștii din domeniul reciclării spun însă că, pe lângă colectare, autoritățile trebuie să rezolve problema capacităților de procesare, altfel sistemul își pierde eficiența.

„În momentul în care le-ai colectat, le-ai sortat, este o problemă cu capacităţile de reciclare. Aceeaşi problemă au avut-o şi colegii noştri din România. Au colectat şi într-un final s-au trezit că nu are cine să le recicleze. Nu au această capacitate. În primul rând trebuie să avem o idee despre cum le vom colecta şi cine le va recicla. Dacă noi nu avem reciclarea, se pierde din esenţa sistemului. Eu aş începe cu asta. Să atragem investitori în domeniu, să-i motivăm, să le facem anumite facilităţi pentru ca ei să se dezvolte”, a explicat Vadim Axenti, director al Asociaţiei Obşteşti „Reciclare”.

Ministerul Mediului afirmă că sistemul va fi pregătit complet în anul 2026, când vor fi stabilite regulile clare pentru toți agenții economici.

„Toate sticlele din plastic, din metal sau din orice alt material urmează să fie reîntoarse în magazinul din care au fost cumpărate în schimbul unei garanţii, astfel încât ele să ajungă la reciclare şi să fie refolosite în economia circulară. Este o reformă în domeniu, care va fi implementată începând cu anul 2027. În anul 2026 vom încerca să punem tot mecanismul legal, astfel încât să fie regulile foarte clare pentru toţi agenţii economici”, a declarat Gheorghe Hajder, ministrul Mediului.

În prezent, unele magazine din Republica Moldova sunt deja dotate cu tonomate și reușesc să colecteze anual peste 1.000 de tone de ambalaje.