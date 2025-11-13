Cine sunt principalii importatori de gaze în Republica Moldova

În primele 9 luni ale acestui an, în Republica Moldova (fără regiunea transnistreană) au fost importați circa 634,43 milioane de metri cubi de gaze, cu 12,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată un raport al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Cel mai mare volum a fost importat de Energocom (companie cu 100% capital de stat) – 87,2% din total, urmată la mare distanță de Transautogaz (o subsidiară a Moldovagaz) – cu o cotă de 4% și Natural Gas DC – cu 3,04%.

Printre importatori se numără și subsidiare din Republica Moldova ale unor companii occidentale de la care cumpără gaze Energocom, precum ERU Aurora sau MET Furnizare.

Potrivit ANRE, pe piața cu amănuntul a gazelor naturale, furnizarea către consumatorii finali a fost asigurată de 13 companii. O cotă de piață de 89,09% a avut Moldovagaz (din 1 septembrie Energocom), care împreună cu subsidiara Transautogaz a avut o cotă de 91,5%.

Amintim că, din septembrie 2025, obligațiile de serviciu public la furnizarea gazelor impuse anterior Moldovagaz au fost revocate de ANRE, desemnând ca furnizor principal compania Energocom.

Datele ANRE arată că pe piața de furnizare a gazelor naturale sunt 31 de titulari de licență, inclusiv doi furnizori cărora le-a fost impusă obligația de serviciu public, dar efectiv activează doar o treime.

Totodată, în primele 9 luni ale acestui an, un volum de peste 450 de milioane de metri cubi de gaze au fost importate și furnizate regiunii transnistrene. Furnizor este Moldovagaz, fiind desemnat începând cu mijlocul lunii februarie în baza Deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 8 din 10 februarie 2025.

Proveniența declarată a gazelor livrate în regiunea separatistă este „bursele europene”, dar a banilor este Rusia, care sunt plătiți printr-o schemă cu utilizarea unor companii din Emiratele Arabe Unite și a grupului maghiar MET din Elveția.