Regimul de vize cu Rusia este o chestiune de timp

Politologul Vitalie Andrievschi este convins că Moldova va introduce un regim de vize cu Rusia și este doar o chestiune de timp.

Andrievschi a scris despre acest lucru pe rețelele de socializare, numind-o „un pas inevitabil pe calea către Uniunea Europeană” și subliniind că „în cel mult doi ani, acest pas nu va mai fi un subiect de dezbatere, ci o normă administrativă a unei noi Moldove europene”.

„Nu este vorba de simpatii politice, ci de logică și angajament. Prin aderarea la Uniunea Europeană, Moldova va fi obligată să își alinieze politica de vize la regulile Spațiului Schengen. Aceasta înseamnă că relațiile cu Rusia vor fi guvernate de aceleași principii ca și cele ale țărilor UE”, argumentează expertul.

Potrivit acestuia, regimul actual fără vize al Republicii Moldova cu Rusia este „din ce în ce mai puțin compatibil cu standardele europene de securitate și control al migrației”.

„După declanșarea agresiunii împotriva Ucrainei, Rusia a ajuns să fie văzută ca o sursă de riscuri potențiale – de la spionaj la activități ilegale ale serviciilor speciale. Iar acest lucru obligă Bruxelles-ul să adopte o perspectivă din ce în ce mai strictă asupra „ușilor deschise” sale pentru cetățenii ruși. Pentru Moldova, trecerea la un regim de vize nu va fi un act politic, ci o măsură tehnică – un element de adaptare la spațiul juridic european. Cu alte cuvinte, vizele cu Rusia vor fi introduse nu pentru că «Maia Sandu a decis așa», ci pentru că însăși logica integrării europene o cere”, a subliniat Andrievschi.