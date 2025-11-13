Google, investigat de Comisia Europeană pentru retrogradarea site-urilor media

Comisia Europeană a deschis o investigație oficială împotriva Google pentru a determina dacă gigantul tehnologic respectă obligațiile sale în cadrul Legii Piețelor Digitale (DMA).

Ancheta se concentrează pe modul în care Google tratează site-urile editorilor media în rezultatele căutărilor, ridicând întrebări despre respectarea principiilor de accesibilitate echitabilă și nediscriminatorie, potrivit comunicatului de presă.

Motivele investigației

Activitatea de monitorizare desfășurată de Comisie a identificat indicii că Google aplică o politică numită „site reputation abuse policy” (politica privind abuzul de reputație a site-urilor), prin care retrogradează în rezultatele căutărilor site-urile editorilor de știri și ale altor publisheri atunci când acestea includ conținut provenit de la parteneri comerciali. Google justifică această politică prin necesitatea de a combate practicile de manipulare a clasamentului în rezultatele căutărilor.

Problema centrală vizează faptul că această politică pare să afecteze direct o metodă comună și legitimă prin care editorii își monetizează platformele și conținutul. Comisia investighează dacă aceste retrogradări impuse de Alphabet (compania-mamă a Google) ar putea limita libertatea editorilor de a desfășura activități comerciale legitime, de a inova și de a colabora cu furnizori terți de conținut.

Cadrul legal

Google Search a fost desemnat de Comisie drept „serviciu de platformă de bază” în septembrie 2023, în cadrul DMA. Această desemnare presupunea obligația Alphabet de a se conforma în totalitate cerințelor legale până la 7 martie 2024. Investigația actuală se concentrează pe respectarea Articolului 6(12) și Articolului 6(5) din DMA, care impun platformelor de tip gatekeeper să ofere condiții transparente, echitabile și nediscriminatorii pentru accesul la motorul de căutare și pentru modul în care acesta clasifică rezultatele.

Digital Markets Act a fost creat pentru a preveni abuzurile de poziție dominantă în spațiul digital și pentru a se asigura că platformele foarte mari, care funcționează ca puncte de acces esențiale pentru afaceri și utilizatori, nu creează bariere artificiale în piață. În acest context, Google Search reprezintă una dintre cele mai importante porți de acces la informație pentru editorii media din Uniunea Europeană.

Declarațiile oficialilor europeni

Teresa Ribera, Vicepreședintă Executivă pentru Tranziția Curată, Justă și Competitivă, a subliniat: „Astăzi luăm măsuri pentru a ne asigura că gatekeeperii digitali nu restricționează în mod neloial afacerile care depind de ei să își promoveze propriile produse și servicii. Ne îngrijorează faptul că politicile Google nu permit editorilor de știri să fie tratați într-o manieră echitabilă, rezonabilă și nediscriminatorie în rezultatele căutărilor sale. Vom investiga pentru a ne asigura că editorii de știri nu pierd venituri importante într-o perioadă dificilă pentru industrie și pentru a ne asigura că Google respectă Legea Piețelor Digitale.”

Henna Virkkunen, Vicepreședintă Executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, a adăugat: „Legea Piețelor Digitale asigură piețe mai echitabile și inovație în UE – pentru afaceri și consumatori. Alphabet trebuie să respecte obligațiile de a oferi editorilor condiții generale de acces echitabile, rezonabile și nediscriminatorii la Google Search. Investigația noastră țintită își propune să protejeze finanțarea editorilor, libertatea lor de a desfășura afaceri și, în cele din urmă, pluralismul mass-media și democrația noastră.”

Procedura și consecințele posibile

Deschiderea procedurii nu reprezintă o constatare definitivă a neconformității, ci doar o indicație că Comisia va continua să analizeze cazul în profunzime. Dacă se vor găsi dovezi de încălcare, Comisia va informa Alphabet cu privire la constatările preliminare și va propune măsurile necesare pentru remedierea situației.

Comisia și-a stabilit un obiectiv de finalizare a investigației în termen de 12 luni de la deschiderea procedurii.

Sancțiunile potențiale sunt substanțiale: în caz de încălcare confirmată, amenzile pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri globală a companiei, procent care crește la 20% pentru încălcări repetate. În situații de neconformitate sistemică, Comisia poate impune remedii suplimentare, inclusiv obligarea gatekeeper-ului să vândă părți din afacere sau interzicerea achiziționării de noi servicii legate de neconformitatea constatată.

Această investigație subliniază angajamentul Uniunii Europene de a asigura un mediu digital echitabil, protejând atât interesele editorilor media, cât și pluralismul informațional necesar unei democrații funcționale.