Alexandru Musteața: Numele Evgheniei Guțul nu a fost pe masa negocierilor dintre SIS și FSB

Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a negat faptul că numele Evgheniei Guțul, bașcanul Găgăuziei, ar fi fost inclus în vreo etapă a negocierilor dintre SIS și Serviciul Federal de Securitate (FSB), desfășurate pentru eliberarea a doi ofițeri moldoveni reținuți în Federația Rusă.

Declarațiile vin după ce fostul director al SIS, Valentin Dediu, a afirmat că Rusia ar fi încercat să obțină eliberarea lui Guțu, „acumulând în acest scop cetățeni moldoveni reținuți în Rusia”.

„Negocierile s-au purtat într-un cadru discret, sunt niște mecanisme de negocieri între servicii în astfel de circumstanțe. Noi am început discuțiile respective cu FSB-ul prin anumite canale de comunicare încă din vara anului trecut, un proces destul de lung, complicat, care a culminat cu procesul de schimb pe care l-am avut câteva zile în urmă”, a declarat șeful SIS, în cadrul emisiunii „În profunzime” de la ProTV Chișinău.

Evghenia Guțul a fost condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional. Sentința a fost contestată, iar Curtea de Apel urmează să se pronunțe asupra cauzei pe 28 mai.