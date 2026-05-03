Ziua mondială a libertății presei, marcată într-un moment critic la nivel global

Astăzi, în lume este celebrată Ziua Mondială a Libertății Presei, marcată anual în data de trei mai. Scopul este de a le reaminti guvernelor și puterilor politice necesitatea de a respecta dreptul jurnaliștilor de a-și face meseria, fără limitări și restricții și de a combate cenzura de orice fel.

Ziua mondială a libertății presei (WPFD) 2026, cu tema „Modelarea unui viitor pașnic”, are loc într-un moment critic pentru a reafirma libertatea de exprimare și pentru a alinia jurnalismul, tehnologia (inclusiv inteligența artificială) și actorii din domeniul drepturilor omului în jurul unor modalități practice de consolidare a ecosistemelor informaționale pentru viitor.



Conform Raportului UNESCO privind tendințele mondiale 2022-2025, libertatea presei a cunoscut cel mai abrupt declin – a scăzut cu 10% din 2012. Acest declin este comparabil cu cel observat în timpul celor mai instabile perioade ale secolului XX – cele două războaie mondiale și Războiul Rece, potrivit Agerpres.



Acest regres are loc alături de o gamă largă de probleme interconectate: intensificarea conflictelor armate (61 active la nivel mondial în 2024); manipularea informațiilor și interferența de către actori rău intenționați, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale, slăbirea încrederii, a înțelegerii comune și a securității naționale; contracția spațiului civic, marcată de o creștere raportată de 48% a eforturilor de control sau restricționare a mass-media; violența persistentă împotriva jurnaliștilor într-un context în care 85% din asasinate rămân nepedepsite; fragilitatea economică tot mai mare a mass-media independente, legată de concentrarea a peste 54% din veniturile globale din publicitate în cadrul platformelor digitale; perturbări profunde ale ecosistemelor informaționale conduse de platformele digitale și inteligența artificială, 40% dintre utilizatori bazându-se deja pe inteligența artificială pentru a crea sau modifica conținut.

Aceste condiții în deteriorare au dus la o creștere estimată de 63% a autocenzurii din 2012, determinate de teama de represalii, hărțuire online, intimidare judiciară și presiune economică.



Starea globală a libertății presei este în prezent clasificată drept „situație dificilă” pentru prima dată în istoria Indicelui de Libertate a Presei (World Press Freedom Index), calculat de organizația Reporteri fără Frontiere (RSF). Peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile „dificile” sau „foarte grave” pentru libertatea presei. În 25 de ani, scorul mediu al tuturor celor 180 de țări și teritorii incluse în studiul World Press Freedom Index nu a fost niciodată atât de scăzut.

Răspunsurile rămân fragmentate în domeniile politicilor, tehnologiei, securității și dezvoltării. Acolo unde jurnalismul independent slăbește, societățile devin mai expuse dezinformării, polarizării, manipulării și violenței, în special în mediile în care aproape o treime din populația lumii rămâne offline, limitând accesul echitabil la informațiile de interes public.