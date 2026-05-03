Maia Sandu critică lipsa de rezultate în dosarele de trădare de patrie

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un podcast că, deși cadrul legal privind sancționarea trădării de patrie există de mai mulți ani, rezultatele în ceea ce privește investigarea și finalizarea dosarelor pe acest subiect sunt în continuare modeste.

Șefa statului a atras atenția că numărul cazurilor duse până la capăt de către organele de anchetă este redus și a subliniat necesitatea unei schimbări de atitudine în rândul instituțiilor de drept, inclusiv al procuraturii și justiției, pentru aplicarea consecventă a legii.

„Dincolo de reformele pe care le facem, inclusiv în SIS, cred că organele de drept trebuie să își schimbe atitudinea, sancționarea trădării de patrie este în lege și este de mult timp, dar nu am văzut prea multe cazuri care să fie duse la bun sfârșit – investigații pe trădare de patrie am văzut foarte puține. E cumva o lipsă de curaj dacă pot să spun așa din partea organelor de drept și aici mă refer și la procuratură, și la justiție ca să sancționeze asemenea cazuri”, a spus Maia Sandu.

Potrivit ei, această situație este rezultatul unor practici tolerate în trecut, când persoane aflate în funcții de răspundere ar fi fost implicate în astfel de fapte, creând o cultură a impunității.

„Putem să presupunem și de ce s-a ajuns în această situație pentru că am avut de-a lungul timpului în funcții de răspundere oameni care au fost implicați în trădare de patrie, respectiv au creat și niște așteptări și în raport cu angajații acestei instituții că trebuie să se închidă ochii la trădare de patrie”, a spus șefa statului.

În același timp, Maia Sandu a subliniat că instituțiile statului nu trebuie general discreditate din cauza unor cazuri individuale și a evidențiat că în cadrul Serviciul de Informații și Securitate au existat mereu angajați profesioniști și loiali statului.

Referindu-se la riscurile de infiltrare, șefa statului a declarat că acestea există în toate statele, inclusiv în democrații consolidate, și a subliniat necesitatea menținerii vigilenței instituționale.

Maia Sandu a comentat și cazul fostului director adjunct al SIS, Alexandru Balan, afirmând că acesta a ocupat funcția în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, într-un context marcat de practici controversate în domeniul resurselor umane.

„Nu regret decizia de a-l schimba pe acest om pe doi cetățeni loiali ai Republicii Moldova. Este foarte important că acești oameni sunt în siguranță și sunt acasă”, a afirmat șefa statului.

Totodată, președinta a menționat că, în ultimii ani, instituțiile de securitate au trecut prin procese de reformă și „curățare” a persoanelor considerate neloiale statului.

Marți, 28 aprilie, Alexandru Balan a fost monedă de schimb într-o operațiune internațională organizata în colaborare cu SUA și România. Fostul director adjunct din SIS și soția unui militar rus, dislocat ilegal în zona transnistreană, au fost schimbați pe doi ofițeri SIS, ținuți captivi în închisorile din Rusia. Balan este condamnat în R. Moldova pentru spionaj, iar în România este acuzat de trădare de patrie.