Ion Ceban, critici dure la adresa CEC: „Alegerile din Orhei sunt compromise”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici acide la adresa Comisiei Electorale Centrale, care a decis sâmbătă, 2 mai, excluderea din cursa electorală pentru Primăria Orhei a candidatului „Democrația Acasă”, Victor Perțu. Potrivit lui, decizia autorității electorale arată că „alegerile din Orhei sunt compromise”.

„Asta nu este despre alegeri, nu este despre democrație și despre standarde europene. Foarte clar. Scoaterea abuzivă a unui candidat de către Comisie Electorală Centrală, acea comisie care este galbenă până în măduva vă oaselor. Astăzi s-a întâmplat Partidului „Democrația Acasă”, ieri s-a întâmplat Partidului CUB și dacă aceste lucruri vor fi tolerate în continuare și nu le vom da, mobilizându-ne, peste labe, ei vor crede că așa se poate”, a punctat Ceban.

Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de sâmbătă, 2 mai, a admis cererea prealabilă candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Stanciu, prin care a solicitat anularea înregistrării lui Victor Perțu, candidat la funcția de primar partea Partidului Politic „Democrația Acasă”.