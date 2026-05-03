Deputatul Alexandr Berlinschii, fost secretar CEC: „Alegerile din 17 mai din Orhei nu mai pot fi numite alegeri, dar numire”

Deputatul formațiunii Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, fost secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), consideră că „alegerile din 17 mai pentru Orhei nu mai pot fi numite alegeri, dar numire”, după ce CEC l-a exclus din cursă pe candidatul înaintat de partidul „Democrația Acasă”, Victor Perțu, în urma unei sesizări venite din partea candidatului PAS. Potrivit lui Berlinschii, „argumentele care le-a adus raportoarea (CEC n.r) pe acest caz sunt din domeniul science fiction”.

„Alegerile din 17 mai pentru Municipiul Orhei nu mai pot fi numite alegeri, dar numire. Majoritatea membrilor desemnați de PAS au decis excluderea candidatului desemnat de „Democrație acasă”. Argumentele care le-a adus raportoarea pe acest caz sunt din domeniul science fiction. Candidatului desemnat de „Democrația acasă” i se impută niște acțiuni care au avut loc, atenție, în anul 2019, cu șapte ani în urmă, în anul 2021, cu cinci ani în urmă, în anul 2023, cu trei ani în urmă și ultima recent, spuneau de anul 2024, cu doi ani în urmă, că a făcut acțiuni pe lista unui partid declarat neconstituțional”, a declarat Berlinschii.

Deputatul a mai precizat că „CEC a îndeplinit o comandă politică” în cazul candidatului „Democrația Acasă”.

„Cei de la Comisia Electorală Centrală probabil nu știu, sau nu vor să știe, dar acel partid a fost declarat neconstituțional mult mai târziu, era atunci când acest persoană a candidat la funcție electivă, el a candidat pe lista unui partid sau unui concurent electoral perfect legal. Acum îi se invocă faptul că au făcut acțiuni de voluntariat cu persoane care sunt pe lista altui partid. Nu am auzit că acel concurent electoral, să încalce cadrul legal în ceea ce ține finanțarea partidelor politice. Nu am auzit argumentul că acel concurent electoral, desemnat din partea „Democrația Acasă”, să încalce alte norme ale Codului electoral, altele decât că a făcut un video pe fundalul unui obiect care a fost dat în exploatare cu mulți ani în urmă și a folosit expresia „echipa noastră”. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns când cei care ar trebui să fie acel arbitru privind organizarea alegerilor, și mă refer aici la Comisia Electorală Centrală, cu regret îndeplinesc indicațiile politice care au fost date de către Partidul Acțiunii și Solidaritate”, a conchis deputatul.

Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de sâmbătă, 2 mai, a admis cererea prealabilă candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Stanciu, prin care a solicitat anularea înregistrării lui Victor Perțu, candidat la funcția de primar partea Partidului Politic „Democrația Acasă”.

Motivul – CEC a constatat existența unui bloc electoral camuflat între Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Șor”, declarat neconstituțional.