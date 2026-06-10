Alexandru Tănase: Blocajul de la Comrat poate pune în pericol autonomia Găgăuziei

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, avertizează că actuala dispută juridică privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia ar putea avea consecințe mult mai ample decât conflictul electoral dintre Chișinău și Comrat.

Potrivit acestuia, sesizarea aflată pe rolul Curții Constituționale ar putea deschide calea unei analize privind însăși baza constituțională a autonomiei găgăuze.

„Le-aș recomanda celor de la Comrat să fie foarte prudenți și să nu facă din nimic totul, deoarece când vor pierde acest nimic, vor pierde tot”, a afirmat Alexandru Tănase.

Expertul susține că sesizarea aflată în examinare la Curtea Constituțională depășește aspectele legate strict de legislația electorală și ar putea permite verificarea unor modificări operate anterior în Constituția Republicii Moldova.

„Sesizarea de la Curtea Constituțională chiar dacă vizează unele aspecte ce țin de legi, în realitate deschide, potrivit Constituției Republicii Moldova și competențelor Curții Constituționale, posibilitatea de a examina însăși constituționalitatea modificărilor operate în Constituție de către Vladimir Voronin și Mark Tkaciuc”, a declarat Tănase.

În opinia sa, dacă respectivele modificări ar fi declarate neconstituționale, acest lucru ar putea conduce la o reevaluare a fundamentului juridic al statutului autonom al Găgăuziei.

„Curtea are deschisă posibilitatea să verifice și acest aspect, iar cei de la Comrat trebuie să încerce să înțeleagă în ce joc periculos îi bagă rușii acum”, a spus fostul președinte al Curții Constituționale.

Tănase consideră că interesul strategic al regiunii este menținerea unui dialog constructiv cu autoritățile centrale și evitarea escaladării conflictelor politice.

„Interesul strategic al Comratului este de a avea o relație bună cu Chișinăul, deoarece noi împreună putem construi o societate și o țară unde putem să ne simțim confortabil”, a subliniat acesta.

La rândul său, analistul politic Ștefan Bejan susține că autoritățile de la Chișinău au făcut concesii importante în negocierile privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.

Potrivit lui Bejan, documentul propus de autoritățile centrale ar conține compromisuri semnificative, iar argumentele invocate de reprezentanții Comratului pentru respingerea acestuia nu sunt justificate.

Analistul consideră că soluționarea disputei depinde acum de decizia Curții Constituționale și afirmă că posibilitățile de dialog între cele două părți sunt tot mai limitate.

Criza electorală din Găgăuzia a început după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului Cod electoral al R. Moldova pentru organizarea alegerilor în Adunarea Populară.

Deși mandatul actualei Adunări Populare a expirat în noiembrie 2025, scrutinul nu a fost organizat. Două tentative de stabilire a datei alegerilor, pentru 22 martie și 21 iunie, au fost anulate de instanțele de judecată, în urma contestațiilor depuse de reprezentantul Guvernului în regiune.

Potrivit autorităților, ambele tentative urmăreau organizarea alegerilor în baza vechii legislații electorale, care nu conține mecanisme de verificare a integrității candidaților.