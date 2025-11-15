Alexandru Tănase consideră că actuala guvernare beneficiază de „toleranță sporită” din partea instituțiilor internaționale: „Ceea ce era de neimaginat pentru alte guverne este permis pentru actuala guvernare”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că actuala guvernare beneficiază de un grad de toleranță mult mai ridicat din partea instituțiilor internaționale și a ambasadelor străine, comparativ cu administrațiile precedente. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md.

„Guvernarea actuală are un grad de toleranță total diferit din partea instituțiilor internaționale și a ambasadelor. Ceea ce era total de neimaginat pentru alte guverne este permis pentru actuala guvernare. Este o realitate. Contextul geopolitic explică, în mare parte, această situație”, a spus Tănase.

Potrivit acestuia, în anii în care a fost la guvernare, discuțiile cu FMI și Banca Mondială privind cheltuieli sociale sau programe electorale erau dificile și implicau compromisuri, însă regulile erau respectate pentru a menține solvabilitatea statului.

„În această campanie s-au făcut mai multe pomeni electorale. Nu este exclus să fie vorba de cheltuirea banului public. FMI urmărește ca mecanismul economic al statului să fie funcțional, astfel încât acesta să fie solvabil și să poată rambursa sumele datorate creditorilor săi, la nivel macro, ca să zicem așa. De ce nu ți se permite să faci anumite cheltuieli? Nu pentru că cineva ar fi dușmanul tău, ci pentru că, cheltuind într-o direcție, nu ești solvabil să-ți achiți datoriile și nici să faci față creanțelor altor creditori”,

Tănase a criticat măsura acordării compensației de 1.000 de lei pentru fiecare elev și susținând că ajutorul nu a fost direcționat diferențiat, în funcție de venituri.

„Acea sumă de 1.000 de lei pentru fiecare elev ridică semne de întrebare. Nu am nimic împotrivă să ajutăm oamenii cu adevărat vulnerabili. Dar atunci când persoane foarte bine situate financiar primesc aceiași bani, care pentru unii nu înseamnă nici măcar o bere la terasă, în timp ce pentru alții este un ghiozdan și niște cărți, ceva este în neregulă”, a afirmat fostul oficial.

Tănase nu a comentat motivele politice ale acestei toleranțe internaționale, menționând că subiectul „ține de contextul geopolitic”.

Menționăm că ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, a explicat, pe 12 noiembrie, că ultima tranșă din partea FMI nu a fost debursată întrucât pe parcursul anului nu au fost desfășurate misiuni de evaluare, iar programul de finanțare a expirat pe 19 octombrie.

Din suma totală neîncasată, peste un miliard de lei erau prevăzuți pentru programele prin Mecanismul de Finanțare Extinsă și Mecanismul Extins de Creditare, iar 1,8 miliarde de lei – pentru programul finanțat prin Mecanismul de Creditare pentru Reziliență și Durabilitate.