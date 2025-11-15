Fotolii în pericol? Situația în care Botgros și Nichita riscă să rămână fără mandat

Viitorul politic al deputaților PAS Nicolae Botgros și Anastasia Nichita rămâne incert, în contextul prevederilor constituționale care limitează activitățile remunerate ale aleșilor. Constituția permite doar activități didactice sau științifice, ceea ce ridică semne de întrebare în cazul artiștilor și sportivilor aflați în Parlament.

Dirijorul Nicolae Botgros respinge însă categoric ideea de a renunța la scenă. „Nimeni nu-mi va lua vioara din mână”, a declarat acesta pentru TV8, afirmând că va continua să cânte, indiferent de interpretarea legii.

Botgros a subliniat că nu vede articolul constituțional ca fiind aplicabil în cazul său și a menționat că are programat un concert înainte de Crăciun, fără a preciza dacă va fi remunerat.

Articolul 70 din Constituție prevede incompatibilitatea mandatului de deputat cu orice altă funcție retribuită, cu excepția celor din domeniile didactic și științific. Totuși, în Legislativ activează nu doar Botgros, ci și sportiva Anastasia Nichita și fotbalistul Maxim Potîrniche.

Deputatul PAS Radu Marian afirmă că există precedentul parlamentarului Vitalie Gavrouc, care susținea concerte fără a fi plătit.

Potrivit lui Marian, Botgros ar putea proceda similar, în timp ce maxim Potîrniche s-ar fi retras deja din fotbal. În privința Anastasiei Nichita, rămâne de clarificat dacă bursa sportivă constituie sau nu o formă de funcție remunerată.

TV8 nu a reușit să obțină o reacție de la vicecampioana olimpică Anastasia Nichita, al cărei telefon este deconectat.

Expertul în drept constituțional Alexandru Tănase avertizează însă că situația nu este lipsită de riscuri. El subliniază că legea este ambiguă și că, fără o interpretare a Curții Constituționale, deputații care practică alte profesii ar putea fi vizați ulterior de Agenția Națională de Integritate. „Toată lumea umblă cu sabia lui Damocles deasupra capului”, a spus Tănase, menționând că ANI poate constata incompatibilități chiar și în absența unor venituri suplimentare.

Potrivit expertului, o sesizare la Curtea Constituțională ar fi necesară pentru a clarifica dacă profesiile liberale pot fi practicate pe durata mandatului de deputat.