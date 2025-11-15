Colonie de consum! Moldova, dependentă de importuri

Republica Moldova este tot mai dependentă de importuri, în detrimentul exporturilor, care bat pasul pe loc. În perioada ianuarie – septembrie a acestui an a fost înregistrat un decalaj considerabil, deficitul balanței comerciale fiind de peste 5,22 miliarde de dolari, în creștere cu 30% față de aceeași perioadă din 2024.

Astfel, în perioada ianuarie – septembrie au fost livrate mărfuri, produse și servicii în valoare de 2,62 de miliarde de dolari, cu ușoară creștere, de 0,3%, față de aceeași perioadă din 2024. Ponderea exporturilor de mărfuri și produse locale a fost de 78%, sau puțin peste 2 miliarde de dolari, restul fiind reexporturi.

Statistica oficială mai arată că Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturi, cu o cotă de 68,1%, livrările de mărfuri fiind cu 2,5 la sută în creștere și au însumat 1,78 de miliarde de dolari.

Din lista țărilor unde R. Moldova exportă cel mai mult, România continuă să fie pe primul loc, cu o pondere de 29,6%, urmată Italia (9,3%) de Turcia (8,8%), Cehia (8,6%) și Ucraina, cu o cotă de 7,8%.

În perioada ianuarie – septembrie, companiile private și cele de stat au exportat cel mai mult mașini și aparate electrice (16%) semințe și fructe oleaginoase (13,4%), legume și fructe (10,4%), cereale (9,4%) și îmbrăcăminte și accesorii (8,3%).

Biroul Național de Statistică mai arată că, în perioada ianuarie – septembrie, importurile de mărfuri și produse au totalizat peste 7,84 de miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât exporturile. Acest nivel este cu 18,7 la sută mai mare decât în aceeași perioadă din 2024.

Și la acest capitol, UE deține întâietate, cu o pondere de 53,6 la sută din total. În ianuarie – septembrie, în R. Moldova au fost introduse mărfuri și produse din statele UE în valoare de 4,21 miliarde de dolari, fiind în creștere cu 29% față de perioada similară de anul trecut.

Și la importuri, România este pe primul loc, cu o cotă de 22,4%, urmată de China (13.5%), Ucraina (10,5%), Turcia (7,1%), Germania (6,7%) și Italia (4,9%).

Cel mai mult, Republica Moldova importă produse petroliere (8,7%), gaz (8,7%), vehicule (7,8%), mașini și aparate electrice (7,1%) și energie electrică (4,1%).