Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început oficial la Mihailovca, Cimișlia

Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați 27 de hectare de pădure nouă. În paralel, vor avea loc acțiuni de plantare în toate raioanele țării, oferind fiecărui cetățean posibilitatea de a participa.

La eveniment a fost prezent prim-ministrul Alexandru Munteanu, membrii cabinetului de miniștri, reprezentanții instituțiilor de stat și toți doritorii de a se alătura acțiunii de plantare.Campania de împădurire toamna 2025 face parte din Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor #GenerațiaPădurii, inițiat de președinta Maia Sandu, prin care în ţară vor fi plantaţi 145 000 de hectare de teren până în anul 2032.

În primii doi ani de la lansarea Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor au fost plantate peste 15 000 de hectare de pădure, cu o investiție de peste 300 de milioane de lei. Un pas semnificativ în extinderea acestui efort îl reprezintă acordul istoric de finanțare semnat în 2024 între Ministerul Mediului și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 200 de milioane de euro.

Această finanțare va permite plantarea a încă 63 000 de hectare de pădure și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a acestui program ambițios.Campania din acest an va consolida progresele înregistrate în anii anteriori și va continua obiectivul strategic al Republicii Moldova de a avea un fond forestier durabil, echilibrat ecologic și economic, contribuind totodată la atingerea țintelor climatice și de dezvoltare durabilă asumate la nivel național și internațional.