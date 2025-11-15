UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Kaja Kallas: „Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați”

Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o întâlnire la Berlin cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și alți oficiali europeni, relatează Ukrinform.

„Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați. De aceea continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei cu sancțiuni. Se lucrează la cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni, iar sancțiunile funcționează în mod clar mai bine atunci când sunt completate de partenerii noștri internaționali”, a declarat Kallas.

Diplomata europeană a salutat și sancțiunile recente impuse de Statele Unite împotriva unor companii petroliere rusești. Kallas nu a oferit detalii despre noile măsuri, însă, potrivit unor surse diplomatice citate de dpa, între potențialele ținte s-ar putea regăsi companii energetice suplimentare din Rusia și nave din „flota din umbră” utilizată pentru transportul clandestin al petrolului.

Atacurile rusești din ultimele 24 de ore au ucis cel puțin nouă civili și au rănit 53, au raportat autoritățile locale pe 15 noiembrie, potrivit Kyiv Independent.

Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat două rachete balistice și 91 de drone, însă alte 41 de drone și o rachetă au lovit ținte în 13 locații. Resturi de rachete au provocat pagube în patru zone.

Potrivit Ukrinform, două persoane au fost rănite în localitățile Kramatorsk și Liman în urma bombardamentelor rusești din 14 noiembrie. De la începutul invaziei, 3.732 de civili au fost uciși și 8.448 răniți în regiunea Donețk (fără a include Mariupol și Volnovaha).

Serviciul de Urgențe al Ucrainei anunță că șase persoane au fost ucise într-o clădire cu 9 etaje lovită de o rachetă. Cinci persoane sunt rănite, inclusiv un copil. Au fost salvate 17 persoane, iar 252 au primit asistență psihologică. 262 de tone de structuri prăbușite au fost evacuate.