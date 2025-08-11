Alexandru Tănase, despre cazul Guțul: Pedeapsa primei instanțe ar putea fi anulată, fiindcă are doi copii minori

Curtea de Apel ar putea revizui sentința primei instanței în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. În cadrul examinării cauzei, aceasta ar putea scăpa de închisoare, pe motiv că are doi copii minori. Afirmația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, care precizează că legislația penală prevede, în astfel de cazuri, liberarea de pedeapsă.

„Dacă ne referim la dimensiunea pur umanitară, că ea are doi copii. Codul Penal al RM prevede așa o chestiune care liberarea de pedeapsa penală, în cazul de față, în care o femeie are doi copii până la vârsta de opt ani de zile, ea se liberează de pedeapsă penală și intră în sistemul de probațiune. Cel mai probabil Curtea de Apel asta și va face”, a declarat Alexandru Tănase în cadrul emisiunii jurnalistului Gheorghe Gonța.

Referindu-se la cauza penală, fostul președinte al Curții Constituționale a declarat că, la nivel de procedură juridică, s-a înregistrat un progres.

„Cred că am realizat un progres prin faltul că s-a sancționat la nivel penal ideaa de cumpărare de voturi. Este o chestie toxică, care trebuie din start curmată. E o concurență neloială, care distorsionează, în general, ideea de politică. Noi nu am avut situații când se cumpărau masiv voturile. Cetățenii erau corupți, puterea corupea alegătorii când le dădea pomeni electorale. Dar când faci o rețea cu registre, cu ierarhii și tu vii cu bani și cumperi voturile cum ai cumpăra roșiile, asta schimbă total tabloul. Dna Guțul este un om întâmplător, care a acceptat din naivitatea ei, crezând că e o glumă, să se implice în niște lucruri care o depășesc, probabil ea nici nu a înțeles dimensiunea la ce se întâmpla”, a mai adăugat Alexandru Tănase.

Amintim că în 5 august, Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău în dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023. Instanța a dispus, de asemenea, și confiscarea de pe conturile Evgheniei Guțul a sumei de aproximativ 41 de milioane de lei, bani care ar fi fost obținuți în urma schemelor ilegale de finanțare a fostei formațiuni.

În același dosar a fost condamnată și fosta secretară a Oficiului Central al Partidului „Șor”, Svetlana Popan, care a primit 6 ani de închisoare cu confiscarea unei sume de 9,7 milioane de lei din conturi.