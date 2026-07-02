Alexandru Tănase: Guvernul Munteanu a lansat solemn o reformă care exista deja în Monitorul Oficial. Trist. Foarte trist

Ieri, în ședința Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a anunțat cu solemnitate începutul „reformei” sistemului de administrare a proprietății publice, primul pas fiind trecerea Agenției Proprietății Publice în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Recunosc, nu am reușit să înțeleg în ce constă elementul reformator al mutării unei instituții din subordinea unei autorități în subordinea alteia. Dar, probabil, nu toți suntem pregătiți pentru asemenea rafinamente administrative.

Partea cu adevărat savuroasă este însă alta. Transferul Agenției Proprietății Publice în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării fusese deja decis prin Legea nr. 140 din 13 iunie 2025 (Monitorul Oficial nr. 340–342 din 28 iunie 2025, art. 391), urmând să intre în vigoare la 30 noiembrie 2027.

Cu alte cuvinte, Guvernul a lansat solemn o reformă care exista deja în Monitorul Oficial.

Mi-am amintit de bancul cu popa care, atunci când nu mai avea pe cine boteza, a început să boteze vițeii. Se pare că și în administrație există momente în care, dacă nu mai ai ce reforma, reformezi reforma.

Trist. Foarte trist.