Alexandru Tănase: Numirea premierului este responsabilitatea Maiei Sandu. Dacă reușește, e victoria sa, dacă nu — e eșecul ei

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că alegerea și înaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru reprezintă în exclusivitate responsabilitatea șefului statului. „Conform Constituției, persoana responsabilă de desemnarea candidatului la funcția de premier este președintele țării. Este responsabilitatea ei să propună un candidat deputaților. Dacă aceștia îl susțin, vor vota. Dacă nu, nu vor vota — și asta va însemna eșecul președintelui. Așa funcționează sistemul”, a declarat Tănase în cadrul emisiunii „Novaia Nedelia” cu Anatolie Golea.

Fostul ministru al Justiției a adăugat că decizia Maiei Sandu de a-l propune pe Alexandru Munteanu în fruntea viitorului Guvern este o alegere politică legitimă, care trebuie evaluată prin rezultate, nu prin speculații. „Dacă se va descurca, va fi victoria președintei. Dacă nu, va fi eșecul ei”, a punctat Tănase.

Totodată, fostul președinte al CC a criticat tonul atacurilor la adresa premierului desemnat și a îndemnat la o evaluare obiectivă.

„Critica e firească, dar nu îmi place când se aruncă tone de noroi. Încă știm foarte puțin despre el. Să-l ascultăm, să vedem ce viziune are pentru țară, pentru economie, pentru reforma administrației publice”, a declarat Tănase.

Referindu-se la studiile lui Alexandru Munteanu în Federația Rusă și la cetățenia sa americană, Tănase a spus că aceste aspecte nu ar trebui transformate în motive de discreditare. „În Moscova sunt universități foarte bune. Am întâlnit oameni extrem de educați care au absolvit acolo. Iar loialitatea față de stat nu se măsoară în numărul de pașapoarte, ci în integritate. Poți fi și apatrid și totuși un om fără scrupule”, a conchis acesta.

Amintim că, acum două zile, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a confirmat faptul că omul de afaceri Alexandru Munteanu va fi înaintat pentru funcția de prim-ministru. PAS va înainta candidatura sa Maiei Sandu.