Peste 63 la sută dintre adulții din R. Moldova sunt supraponderali, iar aproape 23 la sută suferă de obezitate

Peste 63 la sută dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar aproape 23 la sută suferă de obezitate, potrivit celui mai recent studiu, realizat în 2021. Totodată, cinci la sută din populație se confruntă cu subnutriție, iar peste șase la sută dintre copiii sub cinci ani sunt prea scunzi pentru vârsta lor, conform Indicelui Global al Foamei din 2024. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății, în contexul Zilei Mondiale a Alimentației, care este marcată anual pe 16 octombrie.

Pentru a răspunde acestor provocări, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică implementează politici nutriționale incluse în Programul național pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile 2023–2027, orientate spre reducerea consumului de sare, zahăr și grăsimi trans și promovarea unei diete echilibrate.

În același timp, datele Organizației pentru Alimentație și Agricultură, arată că peste 673 de milioane de persoane suferă de foame, iar aproximativ un miliard de tone de alimente sunt irosite anual, conform raportului Programului Națiunilor Unite pentru Mediu 2024. În același timp, obezitatea s-a dublat la adulți și s-a cvadruplat la adolescenți, afectând peste 390 de milioane de copii și tineri.

