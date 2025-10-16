Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău: De la lansări de carte la premiere cinematografice

Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău începe joi, 16 octombrie, și propune publicului, timp de trei zile, cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv noi producții ale unor regizori de pe ambele maluri ale Prutului și propunerea României la Premiile Oscar.

Cineastul Dumitru Grosei, manager general al ZFR, a anunțat că evenimentul va debuta, în seara zilei de joi, cu lansarea cărții „Ecranomanie” semnate de Victor Morozov, și cu proiecția filmului „Kontinental ’25” de Radu Jude, la Cinematograful Cineplex-Loteanu din capitală.

„Anul acesta, festivalul introduce o noutate: secțiunea LitFilm, concepută ca o platformă cu potențial industrial. În cadrul acesteia vor fi prezentate opt scenarii de lungmetraje realizate pe parcursul unui an, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și organizate de echipa ZFR. Toate scenariile se bazează pe opere literare autohtone atent selecționate, aceasta fiind inovația principală a ediției din acest an”, a declarat Dumitru Grosei, într-o conferință de presă.

Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român (ICR) „Mihai Eminescu” la Chișinău, și-a exprimat aprecierea pentru organizatorii Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, „un eveniment cultural de excepție” ajuns deja la cea de-a 11-a ediție. Ea a reiterat angajamentul ICR de a sprijini în continuare ZFR la Chișinău.

„Unsprezece ediții înseamnă 11 ani în care publicul din Republica Moldova a avut acces liber la cele mai noi și mai apreciate filme românești, realizate de cei mai importanți regizori români. Toate acestea au fost realizate cu un efort extraordinar și cu sprijinul partenerilor – mă refer la Centrele Naționale ale Cinematografiei din România și Republica Moldova, la Ministerele Culturii din ambele țări. Este un lucru extraordinar că avem posibilitatea să-i vedem aici, în carne și oase, pe Cristian Mungiu și Cristi Puiu, pe Radu Jude – despre care Martin Scorsese (regizor de film, scriitor și producător de film american, fondator al World Cinema Foundation – n.r.) spunea că face parte din cohorta celor mai interesanți regizori din lume la ora actuală. Acest eveniment excepțional este posibil și datorită faptului că Institutul Cultural Român sprijină drepturile de difuzare a șapte filme, printre care trei regizate de Radu Jude, precum și alte pelicule ale unor regizori cunoscuți, despre care se scrie și se vorbește mult în România, în lume și în Republica Moldova – precum „Comatogen”-ul lui Igor Cobîleanski sau „Pădurea de molizi” de Tudor Giurgiu”, a subliniat Monica Babuc.

Prezent la conferința de lansare a ZFR, Ionuț Mareș, critic de film din România, a declarat că obiectivul ZFR este a de aduce la Chișinău „cele mai bune filme românești”.

„Încercăm să aducem cele mai multe filme românești, cele mai relevante din perspectiva impactului asupra festivalului, între criticii din România și cei internaționali, pentru că focusul nostru este pe cineaști, pe filmul de autor, pe filmul de festival. Deci, de aici pornește selecția”, a explicat Mareș.

Criticul a menționat că, în România, sunt lansate anual aproximativ 30 de filme, majoritatea de ficțiune, dar selecția lor se concentrează pe filme valoroase din punct de vedere artistic. Mareș a adăugat că unele filme care au avut premiera mondială la festivaluri internaționale nu au putut fi incluse în selecția actuală din cauza spațiului limitat. El a oferit exemplul filmului „Dinți de lapte”, prezent la Festivalul de la Veneția, care îi are în distribuție pe actorii din Republica Moldova Mariana Palii și Igor Babiac.

Potrivit lui Dumitru Grosei, biletele la ediția din acest an a ZFR s-au epuizat rapid – în primele două ore toate au fost rezervate. El a recunoscut că acest lucru reprezintă o problemă ce trebuie rezolvată, menționând că sala cinematografului este prea mică. Grosei a adăugat că, la anul viitor, organizatorii vor încerca să facă un efort suplimentar – fie pentru organizarea mai multor proiecții, fie pentru contractarea unui cinematograf mai mare.

„Anul acesta, doritorii sunt de trei ori mai mulți decât putem oferi locuri. (…) Deci, evenimentul a crescut atât de mult, încât ar trebui cumva să-l gestionăm. Nu m-am așteptat la așa ceva”, a punctat Grosei.

Menționăm că intrarea la proiecții este liberă, cu rezervarea de bilete cu valoare zero de la casieria Cineplex-Loteanu în zilele de dinaintea evenimentului.

Filmele noi vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză.

ZFR este un eveniment organizat de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova ALTERNATIVE CINEMA și casa de producție ROVA FILM din România, sprijinit financiar de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Centrul Național al Cinematografiei din Moldova, Centrul Național al Cinematografiei din România și Uniunea Cineaștilor din România.