PAS renunță la acuzațiile împotriva lui Vasile Costiuc. A cerut validarea mandatelor Democrație Acasă

Contrar Blocului Patriotic, reprezentanții PAS au solicitat Curții Constituționale (CCM) validarea mandatelor tuturor concurenților electorale, ceea ce înseamnă că inclusiv a celor din lista Partidului Democrației Acasă, condus de Vasile Costiuc.

„Considerăm că scrutinul a fost unul corect, transparent și legal, cu mici abateri care au fost constatate de către Comisia Electorală Centrală, organele de forță și de către instanțele de judecată. Pe această cale solicităm validarea scrutinului și validarea mandatelor Partidului Acțiunii și Solidaritate (PAS)”, s-a adresat Sergiu Gherciu.

Judecătorii constituționali Sergiu Litvinenco și Nicolae Roșca au ținut să precizeze dacă s-a referit doar la mandatele PAS sau la ale tuturor concurenților electorali.

„Da, la toți concurenții electorali”.