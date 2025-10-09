Alexandu Tănase: Contează ca Plahotniuc să fie judecat în mod legal, într-un proces echitabil, să nu fie o răfuială, o vendetă pentru a satisface dorințele publicului

Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, atrage atenția că judecarea dosarului în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, ar trebui să se petreacă „în strictă conformitate cu legea, indiferent care ar fi așteptările publicului, dar și dorința celor de la guvernare”.

Potrivit lui, indiferent de ce acuzații i se aduc, Plahotniuc trebuie să aibă parte de un proces echitabil.

„Nu am o informație, ca să înțeleg exact de ce este acuzat. Da, știu că este acuzat de chestia asta cu frauda bancară. Nu contează care sunt acuzațiile care îi sunt aduse lui Vlad Plahotniuc, contează ca el să fie judecat în mod legal, să aibă parte de un proces echitabil și să nu fie o răfuială, să nu fie o vendetă și un linșaj public, să nu fie o condamnare fără probe, doar pentru a satisface dorințele publicului”, a declarat Tănase într-un podcast video.