Două nave comerciale turcești, atacate cu drone în Marea Neagră

Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare.

Ministerul turc de Externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiisk. Mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți, iar starea lor este monitorizată.

Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de Externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente.

Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim MarineTraffic, navele vizate – Yasar și Nadezhda – navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești.