Alexandru Tănase: Scandalul pentru delegația afgană distrage atenția de la problemele reale

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că atenția publică este „concentrată în mod nejustificat asupra vizitei delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan, care a primit vize pentru a intra în Republica Moldova”.

El a scris pe rețelele de socializare că acest incident este o „perdea de fum” care a distras societatea moldovenească de la problemele cu adevărat importante.

Tănase a menționat că „deși regimul taliban se află sub sancțiuni internaționale, relațiile cu Afganistanul continuă la nivel global, iar țara însăși participă la proiecte majore de infrastructură regională”.

El a citat ca exemplu conducta de gaze TAPI (Turkmenistan–Afganistan–Pakistan–India), precum și proiecte majore de energie și irigații din Asia Centrală.

Potrivit avocatului, „Afganistanul nu poate fi perceput doar prin prisma regimului actual, deoarece țara găzduiește peste 40 de milioane de oameni care se străduiesc să muncească și să-și întrețină familiile”.

El a subliniat că „Moldova ar trebui să abandoneze percepțiile stereotipe despre alte țări și să evalueze relațiile internaționale mai echilibrat”.

„Lumea nu este împărțită în „buni” și „răi”, iar milioane de oameni nu pot fi judecați doar după regimul politic sub care trăiesc”, a remarcat Tănase.