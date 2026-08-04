Arcul de Triumf din Chișinău va fi transmis în administrarea Ministerului Culturii

Arcul de Triumf din Chișinău și terenul aferent urmează să fie înregistrate oficial în proprietatea publică a statului și transmise în administrarea Ministerului Culturii. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat de Guvern și supus consultărilor publice.

Proiectul prevede completarea listei bunurilor imobile proprietate publică a statului cu construcția Arcului de Triumf, amplasată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău.

De asemenea, terenul aferent monumentului, aflat în administrarea Agenției Proprietății Publice, urmează să fie inclus în lista terenurilor proprietate publică a statului și transmis în gestiunea Ministerului Culturii.

Inițiativa vine după mai multe divergențe între Ministerul Culturii și Primăria Chișinău privind statutul juridic și administrarea monumentului, situație care a întârziat lansarea lucrărilor de restaurare. Ministerul susține că lipsa înregistrării Arcului de Triumf ca bun imobil distinct în Cadastru a împiedicat realizarea investițiilor.

Pentru anul curent, Ministerul Culturii a prevăzut cinci milioane de lei pentru reabilitarea monumentului. Anterior, Primăria Chișinău declara că este pregătită să înregistreze și să restaureze Arcul de Triumf din fonduri proprii, în cazul în care problema statutului juridic nu va fi soluționată.

Arcul de Triumf nu a trecut printr-o restaurare capitală de aproape 60 de ani.