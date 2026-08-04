Igor Munteanu: Moldova plătește pentru proiecte energetice întârziate

Igor Munteanu, fondatorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul, consideră că problemele energetice actuale ale Republicii Moldova sunt rezultatul anilor de întârzieri în implementarea proiectelor strategice, nu doar al crizei regionale cauzate de secetă.

Acesta a scris pe Facebook că „de exemplu, linia electrică de 400 kV Isaccea-Vulcănești-Chișinău trebuia să fie operațională în 2025, dar data lansării acesteia a fost amânată în mod repetat”.

Expertul a reamintit că „inițial, lansarea a fost promisă pentru decembrie 2025, apoi martie, iunie, iar acum este așteptată până la sfârșitul lunii august 2026”.

Munteanu a mai menționat că fără o nouă stație de transformare, linia nu poate funcționa pe deplin.

„Unele dintre întârzieri se datorează războiului din Ucraina, refuzului de a utiliza echipamente fabricate în Rusia și perturbărilor lanțurilor de aprovizionare. Cu toate acestea, acești factori nu justifică amânarea constantă a proiectului în loc să accelereze implementarea acestuia. Din cauza lipsei unei infrastructuri proprii, Moldova este obligată să achiziționeze aproximativ două treimi din energia electrică prin intermediul Energocom de pe piața regională, care se confruntă în prezent cu un deficit de capacitate”, a remarcat Munteanu.

În opinia sa, exact acest lucru se reflectă în costul energiei electrice pentru consumatori.

Expertul consideră că prima prioritate nu este pur și simplu încurajarea populației de a conserva energia electrică, ci și „oferirea de stimulente financiare pentru marii consumatori pentru a muta procesele mari consumatoare de energie de la orele de vârf de seară la cele de noapte”.

O abordare similară este propusă și pentru sistemele de irigații, cu plata pentru pomparea apei pe timp de noapte, ceea ce va reduce simultan sarcina rețelei și pierderile de apă din cauza evaporării.

De asemenea, se propune ridicarea restricțiilor de reglementare pentru a permite o utilizare mai activă a capacității de cogenerare (CHP) în timpul verii.

„Centralele de cogenerare ar putea furniza energie electrică suplimentară în perioadele de vârf de cerere. Este necesară reluarea proiectului de construire a unui sistem de stocare a energiei cu o capacitate de aproximativ 100 MW, care anterior era planificat a fi implementat cu sprijinul unei subvenții din SUA. Acest proiect ar putea fi finanțat cu ajutorul instituțiilor financiare internaționale. În plus, se propune începerea instalării de centrale solare plutitoare pe rezervoare și bazine de irigații. Astfel de instalații nu numai că generează energie electrică, dar reduc și semnificativ evaporarea apei în perioadele de secetă”, consideră Munteanu.