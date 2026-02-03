Alexei Buzu, despre reforma APL: Mai puține raioane și consilii raionale revizuite

În cadrul reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să reducă numărul de raioane și să regândească rolul consiliilor raionale. Precizarea a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN.

Potrivit demnitarului, Executivul poartă deja discuții cu reprezentanții raioanelor și urmărește optimizarea structurilor administrative, pentru a susține dezvoltarea locală.

„Înțeleg că în societate există mai multe opinii – le numim raioane sau altfel. În prezent discutăm inclusiv cu conducerea raioanelor, am avut deja primele discuții și, în acest context, vom regândi rolul consiliilor raionale”, a precizat Buzu.

Începând cu anul 2027, autoritățile își propun ca raioanele să dispună de mai mulți specialiști în domenii-cheie, precum achiziții publice, urbanism și atragerea proiectelor. Scopul este de a oferi primăriilor suport în dezvoltarea infrastructurii și în atragerea investițiilor.

„În realitatea de după 2027, eu văd raioanele sau aceste structuri ca având mai mulți specialiști în achiziții publice, mai mulți specialiști în probleme edilitare, în planificarea teritoriului, precum și mai mulți specialiști în atragerea proiectelor. Noi vom avea un efort de regionalizare a serviciilor, astfel încât să existe colegi care pot oferi suport logistic și metodologic primăriilor în procesul de dezvoltare”, a adăugat secretarul general al Guvernului.

Totodată, mandatul consiliilor raionale urmează să fie revizuit, iar unele dintre acestea ar putea avea mai puține atribuții.

„Mandatul consiliilor raionale va fi regândit în contextul acestei reforme. Vom avea mai puține consilii raionale, iar mandatul lor va fi unul diferit”, a conchis Alexei Buzu.