O nouă capcană pentru moldoveni: Un anunț privind alocarea a 5.000 de lei din fondul social a împânzit internetul. CNAS avertizează că e o escrocherie

Un anunț privind „alocarea a 5.000 de lei din fondul social” pentru moldoveni a împânzit internetul. CNAS atenționează cetățenii că este un fals și îi avertizează să nu acceseze link-uri necunoscute și să nu completeze cu date personale.

„CNAS atenționează asupra unei informații false privind alocarea a câte 5.000 de lei din fondul social. Informăm cetățenii că în spațiul public au apărut informații false referitoare la acordarea unor sume de bani persoanelor născute în perioada 1935-2018, în baza unei cereri electronice.

CNAS subliniază că în Republica Moldova NU EXISTĂ un „fond social”. Nu există niciun program oficial care să prevadă alocarea sumelor menționate. Atenționăm populația să NU acceseze link-uri necunoscute, să NU completeze date personale și să fie vigilenți la astfel de informații false. Această schemă este promovată de persoane rău intenționate cu scopul de a obține acces la datele personale ale cetățenilor și de a comite fraude. Pentru informații sigure și verificate, vă îndemnăm să consultați doar sursele oficiale ale CNAS: www.cnas.gov.md Pagina oficială de Facebook: facebook.com/cnas.md Centrul de Apel: 022 257 777 CNAS rămâne alături de cetățeni și își reafirmă angajamentul de a oferi informații corecte și transparente”, se menționează în comunicatul CNAS.