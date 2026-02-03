Usatîi: Șor și-a scos susținătorii din țară și își închide proiectele politice

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, afirmă că Ilan Șor a renunțat definitiv la proiectele sale politice din Republica Moldova și și-a scos din țară majoritatea susținătorilor. Declarațiile au fost făcute pe 2 februarie, în cadrul emisiunii „Noua săptămână cu Anatolie Golea”, difuzată de TV8.

Întrebat dacă Șor doar „a dispărut temporar” înainte de alegeri sau dacă își închide complet activitatea politică din Republica Moldova, Usatîi a spus că este vorba despre o retragere finală. Potrivit lui, toți oamenii pe care Șor a dorit și a putut să-i scoată din țară au fost deja evacuați, iar alții ar fi în curs de plecare, inclusiv reprezentanți regionali care se mută în orașe precum Bișkek sau Moscova.

Renato Usatîi a mai declarat că, în lipsa finanțării, politicienii și activiștii care nu erau direct afiliați lui Șor, dar care l-au susținut indirect, vor rămâne în țară fără resurse. În opinia sa, fără bani, aceștia își vor pierde vizibilitatea publică și vor dispărea treptat din spațiul mediatic, proces care ar fi deja în desfășurare.

Amintim că, la 1 decembrie 2025, Ilan Șor, condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”, a anunțat sistarea așa-numitelor sale proiecte sociale din Republica Moldova și încetarea sprijinului politic pentru aleșii afiliați formațiunilor sale. El a invocat blocarea finanțărilor de către autorități.

Administrația Prezidențială a respins acuzațiile, subliniind că Ilan Șor este un infractor condamnat, care se ascunde de justiția din Republica Moldova. Ulterior, primarii din Orhei și Taraclia, Tatiana Cociu și Veaceslav Lupov, și-au depus demisiile, iar mai mulți activiști ai Partidelor „Șor”, „Șansă” și „Victorie” sunt vizați în anchete penale privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice.