Scandal în Polonia: Un angajat al Ministerului Apărării, reținut sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Moscova neagă acuzațiile

Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reținut marți dimineață, 3 februarie, fiind suspectat de colaborare cu serviciile de informații ruse.

Potrivit site-ul polonez de știri Onet, un membru al personalului de nivel mediu a fost reținut de Serviciul de contrainformații militare al Poloniei chiar la locul de muncă, puțin după ora locală 08:00 (07:00 GMT), fiind escortat ulterior din clădire.

Ministerul Apărării de la Varșovia a confirmat ulterior reținerea unui angajat cu vechime în instituție, precizând că acesta este acuzat de „colaborare cu un serviciu de informații străin”, fără a menționa explicit țara implicată.

Ambasada Rusiei în Polonia nu a oferit deocamdată un răspuns solicitărilor de comentarii transmise de agenția Reuters.

Autoritățile poloneze susțin că rolul Poloniei de hub logistic pentru ajutorul acordat Ucrainei a transformat țara într-o țintă principală pentru activități de spionaj, sabotaj și atacuri cibernetice atribuite Rusiei. Moscova a respins în repetate rânduri aceste acuzații, acuzând la rândul său statele occidentale de propagandă antirusească.

Conform Onet, bărbatul reținut se află în prezent sub interogatoriu, iar Ministerul Apărării de la Varșovia a precizat că nu pot fi excluse și alte arestări în acest caz.