Avocații lui Plahotniuc cer din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu

Avocații lui Vladimir Plahotniuc au cerut din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu, membră a completului de judecată care examinează dosarul privind frauda bancară, episodul în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM).

De această dată, Lucian Rogac a declarat că solicitarea se bazează pe cererea depusă în instanță de Veaceslav Platon, prin care acesta a cerut să fie recunoscut ca parte vătămată. Deși apărătorii s-au opus acestei cereri, ei au invocat-o ulterior atunci când au solicitat recuzarea judecătoarei Cucerescu.

Decizia va fi luată mâine, 4 februarie.

Amintim că prima solicitare de recuzare a fost depusă în decembrie 2025, atunci când avocații au argumentat faptul că judecătoarea locuiește într-un apartament cumpărat de părinții ei de la fiul Nataliei Politov-Cangaș, fostă președintă a Victoriabank, una dintre martorii apărării. Atunci, cererea a fost respinsă.

Completul de judecată în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc este condus de către judecătorul Sergiu Stratan, iar din el mai fac parte magistratele Olga Bejenari și Ana Cucerescu.

Procurorul Alexandru Cernei a declarat pentru presă că Ministerul Finanțelor cere recuperarea prejudiciului de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, plus dobânzi de 5% anual din 2016. Potrivit acuzării, bunurile puse sub sechestru ar acoperi prejudiciul, dacă instanța va admite acțiunea civilă.