Șoferii de mașini electrice din Moldova, obligați să achite taxă de drum din 2026

Proprietarii de automobile și motociclete electrice înmatriculate în Republica Moldova sunt obligați, începând cu 1 ianuarie 2026, să achite taxa pentru folosirea drumurilor, la fel ca ceilalți participanți la trafic.

Prevederea este inclusă într-un proiect privind politica fiscală, publicat în Monitorul Oficial încă din 10 august 2023, și a intrat oficial în vigoare la începutul acestui an. Potrivit noilor reguli, taxa pentru vehiculele electrice este calculată în funcție de masa autovehiculului, spre deosebire de mașinile cu motor cu ardere internă, unde impozitul este stabilit în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

Taxa de drum reprezintă un impozit anual obligatoriu pentru toate vehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Neachitarea acesteia poate duce la imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, ceea ce înseamnă că vehiculul nu va putea fi exploatat legal.

Autoritățile precizează că sumele colectate din taxa de drum sunt direcționate către întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere, contribuind astfel la finanțarea lucrărilor de reparație și dezvoltare a drumurilor din țară.