Consiliul de Securitate ONU, convocat după atacul rusesc cu Oreșnik asupra Ucrainei

Consiliul de Securitate al ONU se reunește diseară la 22:00 (ora locală a Moldovei), la solicitarea urgentă a Kievului. Ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiha, a explicat că demersul vine după recentele atacuri rusești asupra Ucrainei, care au inclus lansarea rachetei balistice „Oreșnik”.

Pe ordinea de zi a reuniunii, publicată pe pagina oficială a Organizației Națiunilor Unite, este inclus subiectul legat de „Menținerea păcii și securității Ucrainei”. Potrivit șefului diplomației ucrainene, participanții vor aborda încălcările flagrante ale Cartei ONU de către Rusia.

Ministrul Andrei Sibiha a îndemnat membrii Consiliului de Securitate să demonstreze unitate și a cerut încetarea agresiunii rusești, protejarea civililor și sprijin „neclintit” pentru suveranitatea Ucrainei.

Armata rusă a lansat pe 9 ianuarie racheta balistică „Oreșnik” asupra regiunii Lvov din Ucraina, țintind o serie de obiective energetice și de infrastructură civilă.